Сальдо: российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться с лодок в районе населенного пункта Днепряны.

«В результате основная часть так называемого "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки "десанта" сброшены в реку», — написал Сальдо.

2 июня стало известно об уничтожении российскими военными шести складов ВСУ на херсонском направлении. По словам Сальдо, Российская армия также ликвидировала почти 40 дронов и порядка 50 наблюдательных пунктов.

Ранее Сальдо сообщил о поражении ВСУ в районе Марьевки на херсонском направлении. По его словам, в результате удара группировки войск «Днепр» 23-я бригада национальной гвардии Украины потеряла до 65 военнослужащих, а также четыре автомобиля и другую технику.