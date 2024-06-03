Российский премьер прибыл в столицу Белоруссии

Премьер-министр России Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным рабочим визитом в столицу Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе визита главы российского правительства в Минск планируется посещение Международной выставки «Белагро-2024» и выступление на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

Кроме того, Мишустин поучаствует в заседании Евразийского межправсовета, участники которого должны обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Отмечается, что особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке. По итогам мероприятия ожидается подписание ряда документов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Монголию говорил, что часть населения страны, в частности некоторые монгольские журналисты, негативно отнеслась к помощи, оказанной России Белоруссией в ходе проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, они ангажированы одной стороной и не видят того, что происходит на самом деле.