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21:07, 3 июня 2024Мир

Швейцария определила условия для ареста членов ХАМАС и правительства Израиля

Швейцария: представителей ХАМАС и Израиля ждет арест лишь при ордере МУС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Члены правительства Израиля и представители палестинской радикальной группировки ХАМАС ждет арест на территории Швейцарии лишь в том случае, если Международный уголовный суд (МУС) решит выдать соответствующий ордер. Об этом говорится в заявлении швейцарского парламента.

«Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС. Правительство взяло на себя это обязательство в понедельник в ответ на несколько вопросов депутатов... Теперь нам остается дождаться решения Палаты предварительного производства МУС», — говорится в сообщении.

20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Помимо этого МУС также добивается выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС. Речь идет о главе Исламского движения сопротивления Яхье Синваре, главнокомандующем военным крылом ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Диабом Ибрагим аль-Масри, более известным как Мохаммед Дейф, а также главе Политбюро движения Исмаиле Хания.

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      Виктория Кондратьева
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