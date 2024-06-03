Власти Сочи убрали достопримечательность из-за ее «нежизнеспособности»

В Сочи вырубили экзотические деревья из-за их усыхания

Сочинские власти распорядились вырубить деревья, ставшие достопримечательностью города. Чем оправдано такое решение, выяснил «Подъем».

Экзотический для этих мест японский кедр — криптомерию — высадили еще в 40-х годах. В 2021 году горожане обратились в администрацию с просьбой сохранить насаждения. В свете этого был создан специальный ландшафтный проект. Однако спустя три года, придя к памятному месту, туристы обнаружили лишь голую землю.

В мэрии изданию объяснили, что, несмотря на должный уход, растения не перестали усыхать. «Сотрудниками департамента по охране окружающей среды, лесопаркового и сельского хозяйства администрации Сочи был произведен осмотр растения, зафиксирована его нежизнеспособность», — рассказали в администрации.

Внешне здоровые, деревья продолжали увядать, что угрожало безопасности посетителей. «Неоднократно в администрацию Центрального района также обращались родители, которые считали дерево привлекательным для игр детей из-за строения ствола и между тем недостаточно безопасным», — напомнили власти. В мэрии заверили, что на месте прежних деревьев посадят новые, в том числе криптомерию. Мероприятие будет проведено в рамках реконструкции верхней части Приморской набережной и программы компенсационного озеленения.

Ранее вырубку охраняемого леса посчитали законной в Нижегородской области. Необходимость была продиктована близостью к аэропорту. Вырубка была частичной, однако данные властей и экоактивистов расходятся.