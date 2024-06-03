Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 3 июня 2024Экономика

Власти Сочи убрали достопримечательность из-за ее «нежизнеспособности»

В Сочи вырубили экзотические деревья из-за их усыхания

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сочинские власти распорядились вырубить деревья, ставшие достопримечательностью города. Чем оправдано такое решение, выяснил «Подъем».

Экзотический для этих мест японский кедр — криптомерию — высадили еще в 40-х годах. В 2021 году горожане обратились в администрацию с просьбой сохранить насаждения. В свете этого был создан специальный ландшафтный проект. Однако спустя три года, придя к памятному месту, туристы обнаружили лишь голую землю.

В мэрии изданию объяснили, что, несмотря на должный уход, растения не перестали усыхать. «Сотрудниками департамента по охране окружающей среды, лесопаркового и сельского хозяйства администрации Сочи был произведен осмотр растения, зафиксирована его нежизнеспособность», — рассказали в администрации.

Материалы по теме:
«Это будет потрясающее пространство». Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
«Это будет потрясающее пространство».Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
8 апреля 2022
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны. Что искать российскому туристу на Алтае?
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны.Что искать российскому туристу на Алтае?
11 апреля 2022

Внешне здоровые, деревья продолжали увядать, что угрожало безопасности посетителей. «Неоднократно в администрацию Центрального района также обращались родители, которые считали дерево привлекательным для игр детей из-за строения ствола и между тем недостаточно безопасным», — напомнили власти. В мэрии заверили, что на месте прежних деревьев посадят новые, в том числе криптомерию. Мероприятие будет проведено в рамках реконструкции верхней части Приморской набережной и программы компенсационного озеленения.

Ранее вырубку охраняемого леса посчитали законной в Нижегородской области. Необходимость была продиктована близостью к аэропорту. Вырубка была частичной, однако данные властей и экоактивистов расходятся.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Интересовали МиГи, переделанные под "Кинжал"». ФСБ задержала диверсантов, готовивших теракты в Крыму

      Дачников предупредили о наказании за покушение на свободную землю

      Россияне нанесли водным ресурсам страны ущерб на 30 миллионов рублей и попались

      Лера Кудрявцева рассказала о чуть не убившем ее дочь ЧП на детском празднике

      Врач сделал выбор между большими весами и количеством повторений в фитнесе

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Пьяный россиянин попал в больницу после стычки с полицией в самолете

      Женщина нашла таинственную пленку на старом фотоаппарате и проявила снимки

      Латвийский актер обвинил Россию в отказе от него

      В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО после слов о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше