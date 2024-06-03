Сильнейшая магнитная буря накроет Землю. Как она повлияет на здоровье людей и работу техники?

Землю 4 июня накроет сильнейшая магнитная буря из-за вспышек на Солнце

2 июня 2024 года на Солнце произошла мощная вспышка, вызвавшая выброс солнечного вещества. В настоящий момент облако плазмы несется к Земле и достигнет ее во вторник, 4 июня. «Лента.ру» рассказывает о возможных последствиях скорой магнитной бури для людей и оборудования.

К Земле приближаются облака плазмы

После мощнейшей солнечной вспышки, которой присвоен высший уровень X, к Земле направляются облака плазмы. Это уже третья вспышка самого высокого уровня за последние сутки, вызванная активной областью 3697. Область известна тем, что уже вызывала мощную вспышку 2017 года, которой был присвоен балл X8.7, и сильнейшую с 2005 года магнитную бурю.

Всего за три дня с момента появления области на обращенной к Земле стороне Солнца было зафиксировано пять вспышек уровня X. Наиболее опасная для Земли вспышка произошла 29 мая, однако тогда выброс прошел мимо планеты.

На Земле прогнозируется сильная магнитная буря

Ученые отмечают, что нынешняя ситуация значительно отличается от вспышки 29 мая. Центр взрыва на Солнце находится очень близко от линии Солнце — Земля, и плазменное облако направлено почти точно на Землю, что означает неизбежное столкновение с магнитным полем планеты.

Ожидается, что плазменное облако достигнет орбиты Земли во вторник, 4 июня. По предварительным оценкам, сила удара будет соответствовать категории G3, что означает сильную магнитную бурю. Более точное время станет известно по результатам моделирования.

5 вспышек произвела одна и та же активная область на Солнце за три дня. Всем им присвоен высший уровень силы

Магнитная буря вызовет проблемы в работе техники

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале, введенной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, от G1 до G5. G1 (слабая буря) может вызвать незначительные колебания в электросетях и незначительные нарушения в работе спутников. G2 (умеренная буря) может привести к увеличению сопротивления в высоковольтных линиях передачи и увеличению авроральных овалов до более низких широт.

G3 (сильная буря), как ожидается в данном случае, может вызывать проблемы с навигационными системами и усилить полярные сияния, которые можно наблюдать в средних широтах, вплоть до Москвы. G4 (очень сильная буря) и G5 (экстремальная буря) могут вызвать серьезные нарушения в работе электросетей, радио и спутниковых систем.

Магнитная буря станет причиной головных болей, усталости и бессонницы

Предполагается, что магнитные бури являются стрессовым фактором для организма человека и могут оказывать влияние на здоровье людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно Национальным институтам здоровья США, многие исследования продемонстрировали связь между повышенной геомагнитной активностью и работой вегетативной нервной системы, уровнем артериального давления, увеличением риска опасных сердечно-сосудистых событий, нарушением функций легких.

В целом люди могут испытывать головные боли, раздражительность, утомляемость и страдать от бессонницы. Из-за изменений в магнитном поле Земли нарушаются биологические ритмы, что также влияет на общее состояние здоровья. Однако в научном сообществе нет единого мнения по поводу того, действительно ли магнитные бури могут влиять на организм человека.

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Что такое магнитные бури и как они происходят?

Во время солнечных вспышек могут возникать так называемые корональные выбросы плазмы — выбросы солнечного вещества, которое состоит из протонов и электронов и окружено изолированным от Солнца магнитным полем. Часто эти облака плазмы выбрасываются в межпланетное пространство. Когда выброс достигает Земли, он вызывает изменения в магнитном поле Земли, что вызывает геомагнитно-индуцированные токи и влияет на работу электрических систем.

В зависимости от интенсивности выброса и направления магнитного поля Солнца воздействие на Землю может быть различным. Одной из самых мощных геомагнитных бурь является событие Кэррингтона 1859 года, во время которого произошел сбой в работе телеграфных линий и возникли яркие полярные сияния над южными широтами.