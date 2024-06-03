Эдмонтон Ойлерс стал вторым финалистом Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерс» на своей площадке обыграл «Даллас Старс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 3 июня, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид и Зак Хайман. У «Далласа» шайба на счету Мэйсона Марчмента.

По итогам поединка стал известен второй финалист Кубка Стэнли, так как «Эдмонтон» одержал четвертую победу в противостоянии. За трофей канадский клуб поспорит с «Флорида Пантерс».

После выхода «Эдмонтона» в финал появилась вероятность того, что впервые с 2015 года среди обладателей Кубка Стэнли не будет россиян. Представители страны отсутствуют в составе «Ойлерс». За «Флориду» выступают россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.