Стало известно о росте зарплат руководства «Укрэнерго» на фоне блэкаутов

Руководители «Укрэнерго» получили по 4,5 млн рублей на фоне блэкаутов

Руководители украинской национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» в апреле получили по 2 миллиона гривен (около 4,46 миллиона рублей) на фоне блэкаутов в стране. О росте зарплат руководства организации сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что такая сумма превышает средние доходы членов правления компании в четыре раза. При этом в компании не назвали отдельно зарплату главы НЭК Владимира Кудрицкого, а привели общую сумму, которую получает он и четыре члена правления.

Так, в феврале доходы членов правления составляли около 353 тысяч гривен (около 787,7 тысячи рублей), в марте — около 499,2 тысячи гривен (около 1,1 миллиона рублей), а уже в апреле — по 2,1 миллиона гривен.

Ранее Кудрицкий заявил, что «Укрэнерго» прогнозирует значительный дефицит электроэнергии на Украине на будущей неделе с 3 по 9 июня. Он добавил, что на Украине недостаточно производства электроэнергии для покрытия потребления, даже вместе с импортом из Европы у энергетиков нет возможности закрыть суточную потребность.