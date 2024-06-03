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12:37, 3 июня 2024Экономика

Пенсионерку ударило током в собственном подъезде

В Москве пенсионерка получила удар током от оголенного кабеля в подъезде дома

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

67-летняя москвичка наступила на оголенный кабель в подъезде собственного дома и получила удар током. Детали произошедшего раскрывает Telegram-канал Mash.

Ситуация произошла на Первомайской улице. В это время во дворе дома рабочие занимались установкой детской площадки. С помощью удлинителя электропровод был подключен к щитку на первом этаже дома. Кабель лежал под пандусом.

Пенсионерку обнаружили на лестничной площадке. На ноге женщины виднелся ожог. Обстоятельства происшествия выясняются, виновные устанавливаются.

Ранее в другом российском городе, Липецке, женщина с трехлетней дочерью получили удар током в квартире. Ребенок притронулся к розетке и потерял сознание. Мать бросилась на помощь, забыв о правилах безопасного обращения с электричеством. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами кистей рук.

24-летнюю жительницу Архангельска ударило током, когда она потянулась за упавшим в ванну телефоном. Гаджет был необходим девушке для работы — с помощью него она размещала рекламу одежды.

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      Виктория Клабукова
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