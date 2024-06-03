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14:53, 3 июня 2024Мир

Трамп поблагодарил вступившегося за него Бориса Джонсона

Трамп поблагодарил Бориса Джонсона за критику его уголовного преследования

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вступившегося за него и подвергшего критике его уголовное преследование. Об этом сообщает издание Politico.

«Спасибо Борису Джонсону!» — заявил Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, публикуя отрывки из комментария Джонсона о суде над экс-президентом США.

По мнению бывшего британского премьера, американские либеральные элиты «использовали все, что могли придумать, чтобы сорвать кампанию Трампа», так как были «просто потрясены устойчивой популярностью Трампа и его способностью находить общий язык с избирателями».

Джонсон назвал президентский срок Трампа гораздо более успешным, чем утверждают критики. По словам экс-премьера, противники политика не должны мешать ему на предстоящих президентских выборах «получить единственно важный вердикт — вердикт народа».

30 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена вынес обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о сокрытии выплат актрисе Сторми Дэниелс.

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      Елизавета Мытарева
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