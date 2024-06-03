Российскую блогершу-миллионницу обвинили в засорении канализации презервативами

Кинопродюсер Крутова обвинила блогершу Манькову в порче ее коттеджа

Российский кинопродюсер Анна Крутова обвинила блогершу-миллионницу Валерию Манькову в порче ее дома, в частности в засорении ее канализации. Об этом стало известно Shot.

По данным издания, в 2020 году блогерша с мужем и двумя детьми сняла коттедж, который принадлежал Крутовой. Спустя несколько месяцев Манькова вместе с семьей съехала из него и попросила продюсера вернуть залог и оплату за месяц. Однако владелица дома отказалась вернуть деньги.

«Продюсер утверждает, что после семьи пришлось делать ремонт, в частности чистить канализацию и доставать оттуда презервативы. А еще Анна вызывала батюшку, чтобы освятить дом», — говорится в сообщении. В результате Манькова подала на кинопродюсера в суд. Крутова подала к ней встречный иск.

Ранее сообщалось, что блогерша Алина Маслова устроила травлю учительницы московской коррекционной школы за негативные отзывы о ее марафонах. Уточнялось, что педагог стала беспокоиться за свое здоровье.