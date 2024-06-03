Тренер перечислил простые упражнения для офисных работников

Тренер Стулий: в офисе можно выполнять скручивания сидя и растяжку шеи

С годами из-за постоянной работы в офисе за компьютером на шее образуется «офисный горб», кисть руки сводит от компьютерной мышки, зрение падает и приходится щуриться, предупредил тренер, мастер спорта по настольному теннису Максим Стулий. Простые упражнения для профилактики болезней, которые можно выполнять в офисе, он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам тренера, для укрепления сердца и сосудов тренировку можно проводить прямо за столом в течение 20 минут. В числе простых упражнений он назвал подъемы на носки. «Встаньте за столом, поднимитесь на носки и опуститесь обратно. Повторите 15-20 раз», — объяснил он. Затем можно перейти к ходьбе — маршировать на месте в течение одной-двух минут.

После, рассказал Стулий, можно сделать подъемы коленей к груди — поднимать поочередно каждое колено к груди, задерживая его на несколько секунд, и повторять 10-15 раз для каждой ноги. «Это упражнение улучшает гибкость и активизирует мышцы живота», — объяснил тренер.

Сидя на стуле можно выполнять скручивания: плавно поворачивать корпус влево, затем вправо, задерживаясь в каждом положении на 10-15 секунд, и повторять три-пять раз для каждой стороны. Это, по словам Стулия, улучшает гибкость и способствует улучшению пищеварения. Наконец, уточнил тренер, в офисе можно делать растяжку шеи: сесть прямо, медленно наклонить голову вправо, затем влево, задерживаясь в каждом положении на 10-15 секунд, и повторять 3-5 раз для каждой стороны. Растяжка шеи, отметил он, уменьшает напряжение и улучшает кровообращение.

Стулий призвал упражняться регулярно, подавая коллегам здоровый пример.

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Максим Стулий тренер

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