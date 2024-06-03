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09:30, 3 июня 2024Забота о себе

Популярный актер назвал самое сложное при возвращении формы после 50 лет

Хью Джекман назвал необходимость набирать массу тела самым сложным после 50 лет

Фото: Ed Sykes / Reuters

Австралийский актер Хью Джекман, который в новой части «Дэдпула» вновь сыграет супергоря-мутанта Росомаху, рассказал о сложностях возвращения формы после 50 лет. Его слова опубликовало издание People.

55-летний Джекман отметил, что был счастлив вновь вернуться к отработке боевых трюков, во время которых приходится совмещать силовые упражнения и хореографию. «Сначала мое тело немного болело, но я был в восторге от того, что оно все еще реагирует», — вспоминает Джекман. По словам актера, теперь он заметил, что подобные тренировки полезны не только для тела, но и для мозга.

Самым сложным при подготовке к роли Джекман назвал необходимость набирать массу тела. «Я от природы худой. Для моего типа телосложения, мне нужно много есть. Достичь нужного размера — это самое сложное. Это то, от чего у меня голова кружилась», — признался популярный актер.

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      Екатерина Улитина
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