Популярный актер назвал самое сложное при возвращении формы после 50 лет

Хью Джекман назвал необходимость набирать массу тела самым сложным после 50 лет

Австралийский актер Хью Джекман, который в новой части «Дэдпула» вновь сыграет супергоря-мутанта Росомаху, рассказал о сложностях возвращения формы после 50 лет. Его слова опубликовало издание People.

55-летний Джекман отметил, что был счастлив вновь вернуться к отработке боевых трюков, во время которых приходится совмещать силовые упражнения и хореографию. «Сначала мое тело немного болело, но я был в восторге от того, что оно все еще реагирует», — вспоминает Джекман. По словам актера, теперь он заметил, что подобные тренировки полезны не только для тела, но и для мозга.

Самым сложным при подготовке к роли Джекман назвал необходимость набирать массу тела. «Я от природы худой. Для моего типа телосложения, мне нужно много есть. Достичь нужного размера — это самое сложное. Это то, от чего у меня голова кружилась», — признался популярный актер.

Ранее сообщалось, что трейлер фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios установил рекорд по просмотрам за первые сутки. По данным Disney, за 24 часа ролик посмотрели 365 миллионов раз.