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23:12, 3 июня 2024Бывший СССР

Украинцев предупредили об отключении света на 10 часов в сутки

Депутат Рады Нагорняк: на Украине зимой могут отключать свет на 10 часов в сутки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине зимой могут отключать свет на 10 часов в сутки. С таким предупреждением в эфире телеканала «Киев» выступил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк. Его слова приводит ТАСС.

«При температуре минус 10 градусов по Цельсию мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки мы можем быть без света», — поведал депутат.

Во многом отключения будут происходить из-за повышения тарифов на электричество. С 1 июня они были подняты для населения более чем на 60 процентов.

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      Марина Совина
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