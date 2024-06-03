Украинцев предупредили об отключении света на 10 часов в сутки

Депутат Рады Нагорняк: на Украине зимой могут отключать свет на 10 часов в сутки

На Украине зимой могут отключать свет на 10 часов в сутки. С таким предупреждением в эфире телеканала «Киев» выступил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк. Его слова приводит ТАСС.

«При температуре минус 10 градусов по Цельсию мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки мы можем быть без света», — поведал депутат.

Во многом отключения будут происходить из-за повышения тарифов на электричество. С 1 июня они были подняты для населения более чем на 60 процентов.