Украинцы отреагировали на закон о мобилизации массовым видом одной сделки

Обозреватель: украинцы массово переоформляют и дарят машины из-за мобилизации

Украинцы массово переоформляют и дарят машины из-за нового мобилизационного законодательства. Об этом пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на Институт исследования авторынка.

По итогам мая рынок поддержанных авто в стране достиг максимального за 10 лет уровня. Количество сделок достигло отметки в 162,2 тысячи штук. Однако почти половина этого показателя приходится на сделки внутри одной семьи.

Это объясняется тем, что по новому законодательству у гражданина могут изъять транспортное средство для военных нужд, если у него во владении два и более автомобилей. Поэтому жители Украины начало массово переоформлять машины на родственников или дарить их. В мае было подарено 9569 легковых машин, 1489 грузовиков, 31 автобус и другая техника.

Ранее 3 июня стало известно, что в министерстве образования Украины обеспокоены ростом числа поступающих в вузы мужчин. Также число поступающих в магистратуру и аспирантуру, в том числе мужчин старшего возраста, выросло в два раза. «Образование не должно быть средством избегания конституционного долга», — заявил замглавы ведомства Михаил Винницкий.