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14:42, 3 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии пройдут учения территориальной обороны

В Гомельской области Белоруссии пройдут учения территориальной обороны

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Военнообязанные будут призваны из запаса для участия в учениях территориальной обороны с 3 по 5 июня в Речицком районе Гомельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Белоруссии.

Учения станут завершением сбора территориальных войск Речицкого района и позволят совершенствовать навыки должностных лиц воинских частей в руководстве подчиненными.

«Основное внимание будет уделено вопросу обеспечения мер военного положения с привлечением к выполнению задач отряда народного ополчения», — добавили в ведомстве.

Ранее в Белоруссии заявили, что Гомельская область готова к военному времени. В ходе тренировки военных в регионе была проведена проверка взаимодействия всех элементов военной составляющей. Аналогичные тренировки планируется проводить и в других регионах Белоруссии.

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      Илья Таксюр
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