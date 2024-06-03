В еще одной стране ЕС призвали разрешить Украине атаковать территорию России

В парламенте Швеции призвали разрешить Украине атаковать территорию России

Член парламента Швеции Маркус Вихель призвал правительство разрешить Украине атаковать цели на территории России. Об этом говорится в обращении депутата к Министру обороны страны Полу Йонсону. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса.

«Поддержка Западом Украины является экзистенциальным вопросом для свободного мира. Поэтому само собой разумеется, что мы продолжим оказывать стране финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Однако существует серьезная проблема, которая затрудняет сопротивление Украины (...), а именно то, что западное оружие, особенно американское, не должно использоваться против России на российской территории», — подчеркивается в обращении.

В свете несправедливых условий, в которых сейчас вынуждена находиться Украина, уже давно пришло время пересмотреть взгляды на то, как можно использовать западное оружие. Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с недавним визитом в Киев смог выразить свою поддержку этой идее, которую также поддерживает глава НАТО Йенс Столтенберг Маркус Вихель член парламента Швеции

В связи с этим парламентарий задает вопрос главе оборонного ведомства Швеции. «Намерен ли министр работать над изменением существующего для Украины ограничения на использование западного оружия для нанесения ударов по военным объектам в России, и каким образом он намерен работать над содействием операциям Украины в России?» — спросил Вихель.

Ранее с призывом разрешить Украине атаковать цели на территории России выступили в Норвегии.

«В настоящее время украинские войска в Украине оттесняются в тыл в результате российских атак при мощной поддержке со стороны оружия и баз в России. Предоставление Украине возможности достичь этих целей с помощью большего количества вооружений может увеличить вероятность того, что Украина сможет оказать сопротивление на критическом этапе войны», — писал депутат парламента Норвегии Расмус Ханссон в обращении к главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде.

