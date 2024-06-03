В Литве решили построить завод боеприпасов

Литва подписала с Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов

Министерство экономики и инноваций Литвы подписало с немецким оружейным концерном Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, создание завода Rheinmetall позволит производить продукцию, необходимую для обороны Европы.

Она также заявила, что после инвестиций более чем на 180 миллионов евро на новом заводе будет создано не менее 150 рабочих мест.

Министерство сообщило, что предприятию дан статус «крупного» и на нем будут производиться десятки тысяч боеприпасов в год.

Ранее Литва призвала НАТО показать на деле свою поддержку Украины. По мнению министра иностранных дел республики Габриэлюса Ландсбергиса, альянс должен показать готовность сдерживать Россию.