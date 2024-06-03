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15:49, 3 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о готовности к началу переговоров о вступлении в Евросоюз

Спикер парламента Гросу: Молдавия почти готова к переговорам о вступлении в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что страна практически полностью готова к открытию переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Его слова передает РИА Новости.

«Назначение генпрокурора было одной из девяти рекомендаций [Еврокомиссии], которую мы обязались выполнить. Назначение генпрокурора — это очень хорошее дело. (...) И это значит, что мы практически полностью подготовлены к официальному открытию переговоров», — заявил Гросу, комментируя назначение Иона Мунтяну на должность генерального прокурора страны.

По его словам, переговоры о вступлении в ЕС могут начаться в конце июня.

Ранее вице-премьер страны по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС могут принять уже летом. По словам политика, 24 июня пройдет заседание Совета по общим вопросам, на котором, вероятно, будет принято решение о проведении межправительственной конференции.

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