В НАТО заявили о невозможности России занять Харьков

Постпред США при НАТО Смит: Россия не сможет в ближайшее время занять Харьков

Россия не сможет в ближайшее время занять Харьков, об этом заявила официальный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Ее слова приводит ТАСС.

«Не думаю, что мы на этом этапе ожидаем наличия у них необходимого, чтобы промаршировать прямо в сам Харьков», — поведала Смит.

Ранее 3 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось. По его словам, страны Альянса потратили на наращивание производства вооружений больше времени, чем следовало.