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17:27, 3 июня 2024Бывший СССР

В Одессе военком потребовал взятку за снятие машины с учета

Сотрудник ТЦК в Одессе потребовал взятку за снятие машины с учета

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Офицер территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе требовал от представителя логистической компании 1000 долларов (около 90 тысяч рублей) за выдачу справки о снятии с учета внедорожника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Отмечается, что машина была поставлена на учет в рамках военной транспортной обязанности. Национальная полиция Украины арестовала злоумышленника после получения взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК заработал миллион долларов (около 90 миллионов рублей) на подделке данных призывников. С июля 2023 года он изменил данные 138 человек, сделав их формально непригодными для военной службы.

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      Илья Таксюр
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