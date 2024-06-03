В Одессе военком потребовал взятку за снятие машины с учета

Сотрудник ТЦК в Одессе потребовал взятку за снятие машины с учета

Офицер территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе требовал от представителя логистической компании 1000 долларов (около 90 тысяч рублей) за выдачу справки о снятии с учета внедорожника. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Отмечается, что машина была поставлена на учет в рамках военной транспортной обязанности. Национальная полиция Украины арестовала злоумышленника после получения взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК заработал миллион долларов (около 90 миллионов рублей) на подделке данных призывников. С июля 2023 года он изменил данные 138 человек, сделав их формально непригодными для военной службы.