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11:29, 3 июня 2024Россия

В Петербурге нашли мертвым курсанта Военно-космической академии

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге нашли мертвым курсанта ВКА имени Можайского

Фото: Мария Григорьева / Лента.ру

В Санкт-Петербурге курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского нашли мертвым в квартире на проспекте Авиаконструкторов, которую он снимал с однокурсником. Об этом пишет «Фонтанка».

Как пишет издание, следов насильственной смерти на теле 21-летнего четверокурсника не обнаружили. Его знакомые рассказали, что он ходил в спортзал и недавно начал употреблять гормоны для быстрого роста массы тела. Они предположили, что у курсанта могло не выдержать сердце.

По информации портала, тело россиянина направили в морг. Точную причину смерти определит экспертиза.

Ранее в Севастополе десятилетняя девочка упала в обморок после урока физкультуры. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать школьницу. Предварительно, причиной смерти третьеклассницы стал отек головного мозга. При этом хронических заболеваний у ребенка не было.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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