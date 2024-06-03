В Петербурге нашли мертвым курсанта Военно-космической академии

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге нашли мертвым курсанта ВКА имени Можайского

В Санкт-Петербурге курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского нашли мертвым в квартире на проспекте Авиаконструкторов, которую он снимал с однокурсником. Об этом пишет «Фонтанка».

Как пишет издание, следов насильственной смерти на теле 21-летнего четверокурсника не обнаружили. Его знакомые рассказали, что он ходил в спортзал и недавно начал употреблять гормоны для быстрого роста массы тела. Они предположили, что у курсанта могло не выдержать сердце.

По информации портала, тело россиянина направили в морг. Точную причину смерти определит экспертиза.

Ранее в Севастополе десятилетняя девочка упала в обморок после урока физкультуры. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать школьницу. Предварительно, причиной смерти третьеклассницы стал отек головного мозга. При этом хронических заболеваний у ребенка не было.