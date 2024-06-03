В России предостерегли одну страну СНГ от дружбы с США

Сенатор Джабаров предостерег Таджикистан от дружбы с США

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предостерег Таджикистан от дружбы с США. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал информацию о совместных учениях двух стран.

«Если Таджикистан хочет проводить такие учения, маневры, то это их право. Мы не можем запретить. Единственное, интересно посмотреть историю. Где бы ни были американцы, всегда дело заканчивалось трагически для той страны, куда они лезут. Как правило, они расправлялись с теми, кто был им неудобен», — предупредил Джабаров.

Сенатор отметил, что между Таджикистаном и Россией теплые отношения.

«Я надеюсь, что они несколько раз взвесят все за и против дружбы с американцами. Потому что дружба с ними всегда кончается для малых стран трагедией», — заключил он.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» обратил внимание на информацию с официального сайта национальной гвардии штата Вирджиния. В публикации сообщили, что с 29 апреля по 3 мая военнослужащие американской армии провели учение таджикских коллег. В посте отмечается, что за последние три года это уже третье подобное мероприятие между странами.

31 мая стало известно, что за первые четыре месяца 2024 года Россия сохранила статус основного торгового партнера Таджикистана — товарооборот между двумя государствами увеличился более чем на 24 процента и достиг уже 636,8 миллиона долларов.