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13:37, 3 июня 2024Россия

В России участникам СВО захотели вернуть изъятые водительские права

В России участникам СВО предложили вернуть изъятые водительские права

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России предложили отдавать водительские права тем, кто вернулся со специальной военной операции (СВО) и был их ранее лишен. Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) одобрила правительственная комиссия, пишет RVTI со ссылкой на источник.

По его данным, законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Он предполагает, что участники СВО, которые были лишены прав или удостоверения тракториста-машиниста, смогут вновь получить их обратно «со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, увольнения с военной службы по возрасту, по болезни или после прекращения мобилизации, военного положения или военного времени».

Новые нормы предлагается распространить на уже существующие случаи лишения прав. В случае, если участник СВО снова подвергнется административному наказанию в виде лишения прав на управление транспортными средствами, то исполнение предыдущего постановления возобновится со дня вступления в силу постановления о новом нарушении.

Законопроект предлагается распространить на призванных на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы России или войска Росгвардии, а также на тех, кто заключил контракт или пошел служить в качестве добровольца.

В России автомобилисты, согласно административному кодексу, могут лишиться водительских прав на срок от одного месяца до четырех лет. Это может случиться за езду без номеров, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу, превышение скорости от 60 до 80 километров в час от допустимых значений и за другие нарушения.

Ранее для бойцов СВО повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет. Как сообщил собеседник «Известий», в России военнослужащие, которые получили награды во время спецоперации, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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