В России вузы увеличили возраст поступления для бойцов СВО

«Известия»: военные вузы повысили возраст поступления до 30 лет для бойцов СВО

В России для бойцов специальной военной операции (СВО) повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны.

Собеседник отметил, что в 2024 году у участников боевых действий будет квота в 10 процентов от общего количества поступающих. Кроме того, военнослужащие, которые получили награды во время спецоперации, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу, соответствующий приказ был подписан главой оборонного ведомства.

По данным источников, в этом году для всех категорий абитуриентов также будет продлен срок подачи документов — с 1 мая до 20 июня. Эксперты допустили, что эти решения должны увеличить число курсантов, которые заинтересованы в поступлении в военные вузы страны.

Ранее сообщалось, что участник СВО Платон Маматов, находящийся в зоне боевых действий, отреагировал на задержание декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Ивана Некрасова на кинки-пати.