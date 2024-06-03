Сенатор Джабаров заявил, что Россия собьет нидерландские F-16 в случае атаки

У России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они попытаются атаковать российскую территорию. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

3 июня исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершать удары по России истребителями F-16, переданными Амстердамом. По ее словам, Нидерланды не ставили никаких ограничений по использованию самолетов.

Говоря об ответных действиях России, Джабаров подчеркнул, что нее есть все возможности, чтобы защититься от F-16. Он выразил уверенность, что российские истребители «ничем не хуже, а то и посильнее». Сенатор также предположил, что самолеты будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах, таких как Польша и Румыния. «Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — сказал он.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ресурс НАТО близок к истощению. По мнению замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, Североатлантический альянс не способен выдать Украине столько вооружения, «чтобы остановить Россию».