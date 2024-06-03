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21:07, 3 июня 2024Бывший СССР

В Турции рассказали о вынужденном шаге Украины из-за наступления России

DikGAZETE: украинские войска вынуждены отступать на фоне наступления России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится отступать на фоне стремительного наступления российских войск на востоке республики. Об этом говорится в статье турецкого издания DikGAZETE.

Авторы материала напомнили, что многие населенные пункты в Харьковской области перешли под контроль российской армии. Кроме того, по их словам, отступление ВСУ связано в том числе с кризисом в армии, в результате которого они оказались в беспомощном положении.

При этом, несмотря на трудности украинских войск на фронте, президент республики Владимир Зеленский продолжает «путешествовать по другим странам», выпрашивая оружие и финансирование, отмечает издание. «Видел ли кто-нибудь Зеленского где-либо, помимо западной витрины, с момента начала боевых действий?» — задаются вопросом обозреватели DikGAZETE.

Наступление России в Харьковской области началось в мае. По словам главы государства Владимира Путина, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.

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      Марина Совина
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