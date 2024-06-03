Врач подсказал неожиданный способ получить больше пользы от овощей

Хирург Раджан: шелуха лука и чеснока богата полезными веществами

Хирург Карен Раджан посоветовал не выбрасывать очистки от некоторых овощей и фруктов, так как в них содержится много витаминов. Неожиданный способ получить больше пользы от еды он подсказал HuffPost.

Раджан указал, что самым популярным в кулинарии видом очисток является апельсиновая цедра. По его словам, в ней содержится даже больше витамина С, чем в мякоти. Еще она богата растворимой клетчаткой, обладающими противовоспалительным эффектом каротиноидами и полифенолами.

Врач также отметил, что очистки и других плодов содержат много питательных веществ и вполне пригодны в пищу. Так, он призвал не выбрасывать шелуху, которая остается после чистки лука и чеснока, а высушить ее и добавлять в различные блюда. Раджан указал, что в такой приправе содержатся витамины А и С, полезная для пищеварения клетчатка, а также вещества, которые помогают бороться с воспалениями — флавоноид и аллицин.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил, что вода с лимоном опасна для желудка. По его словам, популярный у адептов здорового питания напиток нельзя пить на пустой желудок, так как он подавляет выработку желудочной кислоты.