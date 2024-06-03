Задержанные ФСБ в Севастополе украинские агенты дали признательные показания

Пятеро задержанных в Севастополе украинских агентов дали признательные показания

Пятеро украинских агентов, задержанных сотрудниками ФСБ в Севастополе, дали признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанные рассказали, что сотрудничали с иностранными спецслужбами для подготовки и совершения терактов и диверсий в Севастополе. Один из них должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, а другой — заложить взрывчатку под машину высокопоставленного офицера Черноморского флота.

Также агенты передавали кураторам данные о кораблях российского флота, следили за передвижениями военных и выполняли другие задания. Возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.