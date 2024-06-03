Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 3 июня 2024Силовые структуры

Задержанные ФСБ в Севастополе украинские агенты дали признательные показания

Пятеро задержанных в Севастополе украинских агентов дали признательные показания

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пятеро украинских агентов, задержанных сотрудниками ФСБ в Севастополе, дали признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанные рассказали, что сотрудничали с иностранными спецслужбами для подготовки и совершения терактов и диверсий в Севастополе. Один из них должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, а другой — заложить взрывчатку под машину высокопоставленного офицера Черноморского флота.

Также агенты передавали кураторам данные о кораблях российского флота, следили за передвижениями военных и выполняли другие задания. Возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Интересовали МиГи, переделанные под "Кинжал"». ФСБ задержала диверсантов, готовивших теракты в Крыму

      Политолог назвал последствия использования ВСУ Patriot против российской авиации

      В Харькове не осталось электроэнергии

      Дачников предупредили о наказании за покушение на свободную землю

      Россияне нанесли водным ресурсам страны ущерб на 30 миллионов рублей и попались

      Лера Кудрявцева рассказала о чуть не убившем ее дочь ЧП на детском празднике

      Врач сделал выбор между большими весами и количеством повторений в фитнесе

      Женщина нашла таинственную пленку на старом фотоаппарате и проявила снимки

      Латвийский актер обвинил Россию в отказе от него

      В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО после слов о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше