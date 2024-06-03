Захарова отреагировала на обещание Клуни не преследовать российских журналистов

Захарова предложила фонду Клуни заняться помощью журналистам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова актера Джорджа Клуни, заявившего, что его фонд не будет преследовать российских журналистов в Европе. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова, комментируя обещание Клуни не преследовать сотрудников российских СМИ, предложила его фонду заняться помощью журналистам. «До сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и "Би-би-си", показывали лежащими на улицах Бучи. Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник», — написала дипломат.

Ранее 3 июня Клуни опроверг слова представительницы фонда о том, что организация будет добавиться ареста российских журналистов в Европе. Актер заверил, что проект не будет преследовать сотрудников СМИ.

О том, что фонд Клуни объявил охоту на журналистов из России в Европе, сообщила 31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. По ее словам, организация собирается добиваться ареста «наиболее очевидных российских пропагандистов». Вскоре после этого Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку инициативе фонда.

