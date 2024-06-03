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15:57, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Захарова отреагировала на обещание Клуни не преследовать российских журналистов

Захарова предложила фонду Клуни заняться помощью журналистам

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова актера Джорджа Клуни, заявившего, что его фонд не будет преследовать российских журналистов в Европе. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова, комментируя обещание Клуни не преследовать сотрудников российских СМИ, предложила его фонду заняться помощью журналистам. «До сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и "Би-би-си", показывали лежащими на улицах Бучи. Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник», — написала дипломат.

Ранее 3 июня Клуни опроверг слова представительницы фонда о том, что организация будет добавиться ареста российских журналистов в Европе. Актер заверил, что проект не будет преследовать сотрудников СМИ.

О том, что фонд Клуни объявил охоту на журналистов из России в Европе, сообщила 31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. По ее словам, организация собирается добиваться ареста «наиболее очевидных российских пропагандистов». Вскоре после этого Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку инициативе фонда.

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      Олег Давыдов
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