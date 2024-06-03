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13:05, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Объявивший охоту на журналистов из России фонд Клуни пообещал не преследовать их

Джордж Клуни заявил, что его фонд не будет преследовать журналистов из России
Джордж Клуни

Джордж Клуни. Фото: Ina Fassbender / Reuters

Актер Джордж Клуни заверил, что его фонд не собирается преследовать представителей прессы. Так он прокомментировал обещания сотрудницы организации, что фонд будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Заявление актера опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Комментируя новости о том, что фонд объявил охоту на российских сотрудников СМИ, Клуни заявил, что представитель его организации ошиблась. «Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы не согласны с ними», — говорится в заявлении. Актер также добавил, что его организация, напротив, защищает представителей прессы.

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Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что деятельность фонда Клуни могут признать нежелательной в России. По его словам, возможность применения такой меры обсудят в Госдуме. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее организации по преследованию журналистов.

О том, что фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе, сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за пропаганду военных конфликтов.

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      Маргарита Щигарева
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