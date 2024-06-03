Объявивший охоту на журналистов из России фонд Клуни пообещал не преследовать их

Джордж Клуни заявил, что его фонд не будет преследовать журналистов из России

Актер Джордж Клуни заверил, что его фонд не собирается преследовать представителей прессы. Так он прокомментировал обещания сотрудницы организации, что фонд будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Заявление актера опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Комментируя новости о том, что фонд объявил охоту на российских сотрудников СМИ, Клуни заявил, что представитель его организации ошиблась. «Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы не согласны с ними», — говорится в заявлении. Актер также добавил, что его организация, напротив, защищает представителей прессы.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что деятельность фонда Клуни могут признать нежелательной в России. По его словам, возможность применения такой меры обсудят в Госдуме. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее организации по преследованию журналистов.

О том, что фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе, сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за пропаганду военных конфликтов.