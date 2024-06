93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Романа Абрамовича

В воскресенье, 2 июня, миллиардер из Австралии 93-летний Руперт Мердок женился на бывшей теще Романа Абрамовича микробиологе Елене Жуковой. Об их помолвке стало известно через полгода после того, как медиамагнат внезапно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Для 93-летнего Мердока этот брак уже пятый. И кто знает, последним ли.

Свадьба Руперта Мердока и россиянки

Снимки со свадьбы Мердока и Жуковой опубликовал таблоид The Sun, принадлежащий его компании News Corp. Всего в публикации три снимка Мердока с новой женой. На нем был классический темный костюм, белая рубашка и галстук в желтых тонах. На невесте — платье длины миди люксового бренда Emilia Wickstead с квадратным декольте. Ее образ дополнили туфли в тон, а также ювелирные изделия с бриллиантами, а в руках она держала букет ландышей.

В СМИ просочилось очень мало информации о церемонии: кому как не владельцу медиаимперии понимать, как важна и ценна приватность. Но кое-что журналисты все же узнали. Свадьба прошла в калифорнийском особняке Мердока в Бель-Эйр. Хотя невозможно сказать, какой размах был у церемонии и кто стал гостями молодоженов, Daily Mail выяснили, что там точно присутствовали владелец футбольной команды New England Patriots Роберт Крафт и исполнительный директор медиакомпании News Corp. Роберт Томсон. Их сопровождали супруги.

Фото со свадьбы Руперта Мердока и Елены Жуковой Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Кто такой Руперт Мердок

Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, куда входят сотни СМИ по всему миру. В частности, ему подконтрольны американские The Wall Street Journal и New York Post, британские The Sun и The Times, а также телеканалы Fox News и Sky News Australia.

Будущий миллиардер появился на свет 11 марта 1931 года и впервые женился еще в 1956-м. Всего у него было четыре супруги, с последней из которых, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

20 марта 2023 года стало известно, что Мердок позвал замуж 66-летнюю Энн Лесли Смит. «Я очень нервничал. Боялся влюбиться. Но я знал, что это мой последний раз. Пусть так и будет. Я счастлив», — признавался магнат после объявления о своей женитьбе.

Однако свадьба расстроилась уже через две недели после помолвки. О причинах произошедшего до сих пор ничего не известно, но близкий круг Мердока считает, что дело в религиозных взглядах невесты.

Энн Лесли Смит Фото: Chrisbrandis.com / Backgrid UK / Legion-Media

Что известно о свадьбе Мердока с россиянкой

Однако Мердок грустил недолго: очень скоро его заметили с новой женщиной. Уже в августе 2023 года появились публикации о том, как он отдыхает с 66-летней Жуковой. Пара несколько недель провела вместе на роскошной яхте в Средиземном море. Уже в марте стало известно о помолвке и скором бракосочетании.

После новостей о романе с Жуковой анонимный информатор сообщил изданию Drudge Report, что «у Мердока много энергии даже для людей вполовину младше его, и он вполне мог снова влюбиться».

Яхта «Кристина О», на которой вместе проводили лето Жукова и Мердок Фото: AP

Информация о том, какое кольцо подарил Мердок Жуковой на помолвку, в СМИ не просочилась, как и сведения о гостях. Однако журналисты предполагали, что на церемонию пригласят дочь Жуковой и бывшую жену Романа Абрамовича Дарью, а также бывшую жену Мердока Венди Денг, познакомившую жениха и невесту.

Кто такая Елена Жукова

Будущая избранница Мердока родилась в СССР. С 1979 года она работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. Еще будучи студенткой, Жукова встретила будущего мужа, Александра Жукова. В 1981 году у них родилась дочь Дарья, а через три года они развелись.

В 1991-м году Жукова вместе с дочерью переехала в США и устроилась научным сотрудником в центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора как молекулярный биолог. Позже она работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США Жукова вышла замуж во второй раз, ее мужа звали Георгий Гаусс. В браке родились близнецы Катя и Юрий. Однако и этот брак закончился разводом. А в 2019 году Гаусса не стало.

Елена Жукова и Руперт Мердок Фото: Capture Instagram / Bestimag / Legion-Media

Ни Гаусс, ни Жуков не были особенно богаты во время отношений с Еленой. Однако Александр Жуков сколотил состояние вскоре после распада СССР. Он основал несколько кооперативов, а затем компанию «Синтез ойл», которая специализировалась на транзите нефти и нефтепродуктов. В 1993 году Жуков перебрался в Лондон и уже оттуда руководил бизнесом.

Как Дарья Жукова помогла встретиться своей матери с Рупертом Мердоком

После выпуска из частной школы Дарья Жукова уехала к отцу в Великобританию, где получила высшее образование и стала дипломированным врачом-натуропатом. Благодаря отцу на одной из вечеринок в Барселоне она встретилась с Романом Абрамовичем. Позже они поженились.

Во время их брака Дарья вела богатую светскую жизнь и активно занималась искусством и культурой. Так, она собрала крупную коллекцию современного искусства, курировала несколько фондов, а также открыла музей «Гараж» в Москве и пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. В 2017 году они с Абрамовичем развелись, но говорили, что остались друзьями.

Дарья Жукова и Роман Абрамович Фото: Mandoga Media / face to face / Globallookpress.com

После развода Дарье перешла значительная доля состояния российского миллиардера. У нее уже было имя в светских кругах, так что она продолжила заниматься искусством и благотворительными мероприятиями. Так Дарья и познакомилась с потомственным греческим миллионером Ставросом Ниархосом III. Их роскошная свадьба прошла на лыжном курорте в Швейцарии. На ней присутствовала Венди Денг, третья жена Руперта Мердока и мать двух его дочерей, с которой он остался в хороших отношениях.

Венди Денг, третья жена Руперта Мердока Фото: Lucas Jackson / Reuters

По информации СМИ, Денг и Дарья Жукова — близкие подруги. Неудивительно, что Денг пригласила Жукову и ее мать на семейную вечеринку летом 2023 года. Там же присутствовал Руперт Мердок. Предположительно, именно после этой встречи он позвал Елену на свидание, которое стремительно переросло в романтические отношения и отпуск на роскошной яхте.

Отношения Мердока с женщинами

Отношения Мердока с женщинами сложно назвать стабильными. Внезапный разрыв со Смит вскоре после помолвки стал не единственным резким поступком медиамагната в делах любовных.

Руперт Мердок с Джерри Холл, своей четвертой женой Фото: Tyler Boye/WWD / Penske Media / Getty Images

По слухам, он расстался с предыдущей супругой, супермоделью Джерри Холл, по электронной почте. Просто отправил ей письмо и все, а объяснениями утруждать себя не стал. Мердок начал встречаться с Холл в 2013 году, сразу после развода с Денг, а через три года женился. Холл провела с Мердоком всю пандемию COVID-19 и заботилась о нем во время нескольких эпизодов пневмонии. Но все зря: в 2022 году, после 11 лет совместной жизни, Мердок бросил ее без особых сожалений.

Джерри, к сожалению, я решил положить конец нашему браку. Конечно, нас связывает много хорошего, но мне еще многое предстоит сделать… Мой адвокат из Нью-Йорка немедленно свяжется с твоим Руперт Мердок письмо к Джерри Холл

После развода оба утверждали, что остались друзьями. Однако, согласно инсайду Vanity Fair, однажды Холл сделала маленькое чучело Мердока, обвязала ему шею зубной нитью и сожгла на гриле. Проверить это, разумеется, невозможно.

Дольше всего продлился его второй брак. Вместе с Анной Торв они провели 32 года и стали родителями троих детей — Джеймса, Лахлана и Элизабет, — которые станут основными наследниками медиаимперии Мердока. Торв знала о любвеобильности мужа и прощала ему многочисленные интрижки, однако в 1999 году он все же ушел от нее к Венди Денг. В то время Торв никак не комментировала разрыв «ради детей», однако спустя несколько лет все же высказалась.

Он вел себя плохо. Однако ради моих детей я ничего не стала говорить… Я все это время ждала, пока он захочет все исправить, но он так и не воспользовался этим шансом Анна Торв интервью 2001 года

Судя по всему, теплые отношения после расставания Мердок сохранил только с Денг. При этом вскоре после их развода в СМИ просочилась информация, что во время одной из ссор она сильно толкнула его на пианино. Также ходят слухи, что на их развод сильно повлияли спекуляции о том, что Венг, будучи моделью и телеведущей китайского происхождения, шпионила в пользу КНР, поэтому Мердока якобы вынудили с ней расстаться.

Сможет ли Жукова унаследовать состояние Мердока

В сентябре 2023 года стало известно, что Мердок уйдет с поста главы правления корпораций Fox и News Corp. Теперь управлять ими будет его сын, Лахлан Мердок.

По данным Forbes, состояние Мердока сейчас оценивается примерно в 19,6 млрд долларов (примерно 1,8 трлн рублей). Он занимает 95-е место в списке самых богатых людей на планете

Основными наследниками станут дети Мердока от двух первых браков: Прюденс, Лахлан, Джеймс и Элизабет. Именно они — основные бенефициары семейного траста. После смерти отца им совместно придется решать, что произойдет с основанными им компаниями. К трасту также имеют доступ дети Мердока от Денг, однако старшие дети настояли, чтобы у Хлои и Грейс не было права распоряжаться будущим компании.

Руперт Мердок, его третья жена Венди Денг и их дочери Грейс и Хлои Фото: Lev Radin / www.imago-images.d / Globallookpress.com

Нет сомнений в том, что перед свадьбой Елене Жуковой пришлось подписать крайне подробный брачный контракт, в котором перечислено все, что она может и не может делать в браке и в случае его окончания. Такие договоры были и у предыдущих жен Мердока, однако их содержание до сих пор хранится в тайне.