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01:06, 4 июня 2024Ценности

51-летняя София Вергара снялась голой в рекламе кофе

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась в откровенной рекламе собственного бренда кофе ¡DIOS MÍO! COFFEE. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость позировала перед камерой обнаженной, прикрывая оголенные части тела зернами кофе. Стилисты уложили ее волосы волнами, а визажисты нанесли на лицо нюдовый макияж. В описании к публикации телезвезда заявила, что гордится свои новым производством.

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«Я выросла в Колумбии, пила только колумбийский кофе. Последние несколько лет мы занимаемся созданием этих смесей с потрясающей командой женщин-кофеваров. Женщины составляют 30 процентов от колумбийских кофеваров, и для меня большая честь подчеркнуть их семьи и наследие с помощью ¡DÍOS MIO! COFFEE», — заявила она.

Ранее София Вергара раскрыла секрет красоты. В интервью с журналистами актриса рассказала, что с возрастом стала придавать больше значения долгому сну.

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      Карина Черных
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