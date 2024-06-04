Дачникам назвали способ защитить растения от вредителей

Энтомолог Гниенко: энтомофаги защитят дачные растения от вредителей

Энтомофаги (хищные насекомые) способны защитить растения на даче от вредителей. Об этом способе борьбы с нежелательной живностью на участке рассказал россиянам энтомолог Юрий Гниенко в беседе с Pravda.Ru.

Мера будет особенно эффективна для закрытого грунта и позволит обходиться без химии. «Сейчас много энтомофагов производится и завозится к нам. И у нас в стране есть производство», — отметил специалист.

От тли посадки помогут спасти божьи коровки и муравьи. Привлечь энтомофагов можно с помощью высадки нектароносных растений, однако перед этим важно разработать календарь цветения, подчеркнул Гниенко. «А то у вас растения будут цвести всего две недели, а потом, когда еда для насекомых закончится, ваши энтомофаги полетят туда, где она есть», — пояснил эксперт.

Ранее дачников призвали не убивать змей на участке, так как запах падали привлечет еще больше новых особей. Вместо этого лучше навести на участке порядок, прикармливать ежей или обзавестись ультразвуковыми отпугивателями.