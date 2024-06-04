Депутат Госдумы Белик назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной

Заявление офиса Владимира Зеленского об отсутствии «красных линий» в конфликте на Украине является явкой с повинной. Об этом рассказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине», — уточнил депутат.

Ранее во вторник, 4 июня, советник главы Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что все «красные линии» конфликта исчезли и началась его явная эскалация.

Ранее более десяти стран Запада разрешили украинским войскам наносить удары своим оружием по территории России. Среди них — Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.

Кроме того, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что правительству Германии стоило раньше разрешить Украине наносить удары по территории России.