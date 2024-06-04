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11:13, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл распространенную ошибку при приеме обезболивающих

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл распространенную ошибку при приеме обезболивающих. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он сообщил, что в ряде случаев такие препараты нужно пить не разово, а курсом.

Специалист привел в пример боли в колене или локте и назвал неправильным нерегулярный прием обезболивающих, когда боль возникает часто. «Если у вас реально болит, у вас бурсит или что-то [подобное], вы должны пить их пять-семь дней. Вы пьете пять-семь дней, потому что это не обезболивающие. На самом деле это нестероидные противовоспалительные средства. Они снимают воспаление», — объяснил Мясников. При этом, по словам доктора, при разовом приеме такие препараты действуют как обезболивающие.

Вместе с тем такие лекарства негативно воздействуют на желудок, указал врач. В связи с этим, отметил он, их необходимо принимать вместе с омепразолом или другим препаратом, защищающим желудок. «Прямо пьете не одну таблетку, а две. Одна предохраняет желудок, другая [снимает воспаление]. И не превышаете дозировку», — подчеркнул медик.

Ранее Мясников рассказал, что прием обезболивающих может вызывать проблемы с сердцем. Кроме того, он предупреждал, что частый прием обезболивающих может приводить к проблемам с почками.

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      Маргарита Щигарева
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