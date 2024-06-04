Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:56, 4 июня 2024Россия

Генералы заявили о подготовке новых прокси-войн против России

«Военная мысль»: США и НАТО готовят новые прокси-войны против РФ после Украины

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс готовят новые прокси-войны против России после конфликта на Украине, убеждены генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов. В статье для издаваемого Министерством обороны РФ журнале «Военная мысль» они указали на угрозу для будущего страны.

«Развертывание новых американских и натовских соединений и воинских частей в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии и Швеции на самом деле является операцией, обеспечивающей подготовку вооруженных сил этих стран к развязыванию военных конфликтов с Россией и Республикой Беларусь», — говорится в публикации. Генералы допустили провокацию по блокированию Калининградского особого района для достижения этой цели Западом.

Ранее стало известно, что некоторые западные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада. Они обеспокоены возможностью эскалации ситуации, связанной с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      По приказу Госдепартамента. У военного эксперта Скотта Риттера отобрали паспорт перед поездкой в Россию на ПМЭФ-2024

      США заключили крупный контракт на производство РСЗО HIMARS

      Объявлена дата рассмотрения Госдумой проекта по налоговым изменениям

      Генералы заявили о подготовке новых прокси-войн против России

      В Луганске прозвучала серия взрывов

      В России объяснили опасность поставок F-16 на Украину

      На активистку в Латвии завели еще одно дело из-за кирпичей с флагом России

      В России объяснили сокращение численности наемников на Украине

      51-летняя София Вергара снялась голой в рекламе кофе

      Хуситы впервые запустили ракету по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше