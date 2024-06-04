«Военная мысль»: США и НАТО готовят новые прокси-войны против РФ после Украины

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс готовят новые прокси-войны против России после конфликта на Украине, убеждены генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов. В статье для издаваемого Министерством обороны РФ журнале «Военная мысль» они указали на угрозу для будущего страны.

«Развертывание новых американских и натовских соединений и воинских частей в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии и Швеции на самом деле является операцией, обеспечивающей подготовку вооруженных сил этих стран к развязыванию военных конфликтов с Россией и Республикой Беларусь», — говорится в публикации. Генералы допустили провокацию по блокированию Калининградского особого района для достижения этой цели Западом.

Ранее стало известно, что некоторые западные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада. Они обеспокоены возможностью эскалации ситуации, связанной с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.