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10:14, 4 июня 2024Мир

Германия закажет еще 200 тысяч снарядов из-за нехватки после поставок Украине

ФРГ закажет еще 200 тысяч снарядов для пополнения арсенала после помощи ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Германия закажет еще 200 тысяч артиллерийских снарядов у оборонного концерна Rheinmetall, чтобы пополнить арсенал после поставок военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом говорится в письме немецкого Минобороны, направленном бюджетному комитету бундестага, сообщает Reuters.

Отмечается, что немецкая армия планирует приобрести 200 тысяч дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 880 миллионов евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией.

Отмечается, что Германия до этого уже заключила сделку с Rheinmetall на сумму 1,2 миллиарда евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов.

Ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман говорила, что Германии необходимо взять на учет 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны России. Таким образом, она призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу.

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      Семен Александров
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