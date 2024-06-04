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03:53, 4 июня 2024Мир

Госдеп отказался комментировать статус паспорта летевшего в Россию Риттера

Госдеп заявил, что не может комментировать статус паспорта Риттера
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Андрей Бортко / РИА Новости

Госдепартамент отказался комментировать статус паспорта планировавшего лететь в Россию бывшего американского разведчика Скотта Риттера, которого сняли с рейса по требованию властей США, передает РИА Новости.

Таким образом в ведомстве отреагировали на информацию о препятствовании поездке Риттера в РФ для посещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). «Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — заявили в Госдепе.

Ранее Риттер рассказал, что у него изъяли паспорт при посадке на рейс в Россию. По словам экс-разведчика, его задержали трое полицейских, сославшись на «приказ Государственного департамента». С самолета также сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси и ведущего YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Позднее Риттер сообщил о намерении оспорить изъятие паспорта, назвав такое решение незаконным.

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      Марина Совина
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