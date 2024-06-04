Корабли ТОФ получили новый причал на Камчатке

Корабли ТОФ на Камчатке получили новый плавучий причал ПМ-61м1

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России, которые находятся в одном из пунктов базирования на Камчатке, получили новый причал. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«Новейший морской буксир отряда судов обеспечения войск и сил на северо-востоке России "Андрей Степанов" доставил в один из пунктов базирования на Камчатке одновременно две секции нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61м1», — говорится в сообщении.

Причал построили на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. Длина одной секции составляет 36 метров. Возле причала могут стоять два корабля водоизмещением до пяти тысяч тонн. Он позволяет подавать воду и электроэнергию, а также обеспечивать телефонную связь кораблей с берегом. По всей длине причала можно работать на колесных и гусеничных кранах.

В пресс-службе отметили, что работы по установке причала начнутся в ближайшее время. Специалисты морской инженерной службы будут использовать плавкраны СПК-150 и водолазные катера.

В мае стало известно, что атомная подводная лодка «Томск» проекта 949А «Антей» ТОФ вернулась на Камчатку после выполнения задач в Тихом океане.