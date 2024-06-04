Летевший в Шереметьево самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Шереметьево пассажирский самолет сел в Домодедово из-за грозы

Летевший в Шереметьево самолет российской авиакомпании Smartavia резко сменил курс и сел в другом месте из-за погодных условий. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в московский аэропорт, в понедельник, 3 июня. По данным источника, из-за грозы воздушное судно приземлилось в Домодедово.

Большинство пассажиров решили выйти в этой авиагавани. Сначала людей не выпускали из салона самолета, но спустя некоторые время все же разрешили его покинуть.

Желающим остаться предложили пождать дозаправки и вылета лайнера в Шереметьево. Однако таких почти не нашлось.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе бомбы на борту самолета, летевшего из Турции в Россию. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Азимут» из Антальи в Минеральные Воды вечером 3 июня. Звонок поступил со скрытого номера, неизвестные сообщили, что лайнер, который находился в воздухе, заминирован.