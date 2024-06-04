Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:32, 4 июня 2024Путешествия

Летевший в Шереметьево самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Шереметьево пассажирский самолет сел в Домодедово из-за грозы

Летевший в Шереметьево самолет российской авиакомпании Smartavia резко сменил курс и сел в другом месте из-за погодных условий. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в московский аэропорт, в понедельник, 3 июня. По данным источника, из-за грозы воздушное судно приземлилось в Домодедово.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Большинство пассажиров решили выйти в этой авиагавани. Сначала людей не выпускали из салона самолета, но спустя некоторые время все же разрешили его покинуть.

Желающим остаться предложили пождать дозаправки и вылета лайнера в Шереметьево. Однако таких почти не нашлось.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе бомбы на борту самолета, летевшего из Турции в Россию. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Азимут» из Антальи в Минеральные Воды вечером 3 июня. Звонок поступил со скрытого номера, неизвестные сообщили, что лайнер, который находился в воздухе, заминирован.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия отключения электроэнергии на Украине для ВСУ

      Samsung раскрыла сроки выхода своего умного кольца в продажу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше