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20:21, 4 июня 2024Наука и техника

Лунные программы США и Китая сравнили

ArsTechnica: в перспективе лунная программа США более устойчива, чем Китая

Фото: Cnsphoto / Reuters

В долгосрочной перспективе лунная программа США более устойчива, чем программа Китая. Проекты покорения естественного спутника Земли сравнило американское издание ArsTechnica.

«Планы НАСА значительно сложнее, но в конечном итоге должны быть более устойчивыми, поскольку они предлагают сочетание государственных и частных инвестиций. И они более доступны по своей цене, поскольку в них будут частично или в основном использоваться многоразовые ракеты и космические корабли», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что повторение Китаем миссии Apollo раньше, чем США снова высадятся на Луну, будет означать провал НАСА.

В апреле ТАСС со ссылкой на заявление главы НАСА Билла Нельсона, сделанное в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, сообщило, что Вашингтон хотел бы высадиться на Луну раньше Пекина из-за опасений милитаризации китайской стороной естественного спутника Земли.

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      Иван Потапов
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