69-я параллель
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14:41, 4 июня 202469-я параллель

Медведев лично возложил цветы на могилу полярника Чилингарова

Зампред СБ Медведев возложил цветы на могилу легендарного полярника Чилингарова

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично возложил цветы на могилу легендарного полярника Артура Чилингарова. Об этом сообщает Telegram-канал Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Опубликованы кадры, на которых зампред СБ подходит к покрытому алыми и белыми розами могильному холму, двадцать секунд стоит над местом погребения полярника, затем возлагает свой букет, склоняет голову и крестится. Всего Медведев провел у могилы Чилингарова около минуты.

Чилингарова не стало 1 июня на 85-м году жизни. Он родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге, в 60-х работал гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории, затем возглавлял арктические научные станции и полярные экспедиции. В 2007 году Артур Чилингаров погрузился на дно Северного Ледовитого океана, где установил флаг России.

Чилингаров удостоен множества государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Он занимал пост депутата Госдумы, возглавлял Ассоциацию полярников и был спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества в Арктике и Антарктике.

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      Марк Леонов
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