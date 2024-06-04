Медведев лично возложил цветы на могилу полярника Чилингарова

Зампред СБ Медведев возложил цветы на могилу легендарного полярника Чилингарова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично возложил цветы на могилу легендарного полярника Артура Чилингарова. Об этом сообщает Telegram-канал Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Опубликованы кадры, на которых зампред СБ подходит к покрытому алыми и белыми розами могильному холму, двадцать секунд стоит над местом погребения полярника, затем возлагает свой букет, склоняет голову и крестится. Всего Медведев провел у могилы Чилингарова около минуты.

Чилингарова не стало 1 июня на 85-м году жизни. Он родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге, в 60-х работал гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории, затем возглавлял арктические научные станции и полярные экспедиции. В 2007 году Артур Чилингаров погрузился на дно Северного Ледовитого океана, где установил флаг России.

Чилингаров удостоен множества государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Он занимал пост депутата Госдумы, возглавлял Ассоциацию полярников и был спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества в Арктике и Антарктике.