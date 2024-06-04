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15:25, 4 июня 2024Экономика

Описан портрет типичного ипотечника в России

Эксперт Капралова: чаще всего квартиры в ипотеку покупают россияне около 38 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Среднестатистический покупатель жилья в России в ипотеку — человек в возрасте около 38 лет, находящийся в браке, имеющий детей и получающий в среднем 143 тысячи рублей в месяц. Портрет типичного заемщика описали эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам начальника управления по работе с партнерами Абсолют Банка Анастасии Капраловой, на статистику сильно повлияла семейная программа ипотеки. Помимо этого, на результатах сказалось и подорожание недвижимости. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила, что показатель среднего дохода относительно 2023 года вырос на 45 тысяч рублей, до 143 тысяч рублей.

Капралова также сообщила, что в этом году доля мужчин-ипотечников превысила долю женщин и составила 51 против 49 процентов. Год назад на женщин-заемщиков приходилось 60 процентов от общего числа взятых ипотек в стране.

В вопросе занятости в 2024-м увеличилась доля россиян, которые работают в сфере информационных технологий (19,7 против 8,8 процента в 2023 году), поделилась информацией главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина. Помимо этого, постепенно растет доля индивидуальных предпринимателей — за аналогичный период показатель повысился на 2,5 процента, до 9 процентов. Между тем доля лиц, занятых в банковской сфере, в здравоохранении и металлургии, напротив, снизилась.

Днем ранее в Центробанке заявили, что в апреле 2024-го просрочка по рублевым ипотечным кредитам в РФ росла рекордными за последние несколько лет темпами — на 13,45 процента в годовом выражении.

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      Полина Кислицына
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