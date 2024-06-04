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10:35, 4 июня 2024Мир

Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Орбан: разрешение на удары по РФ чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине

Фото: IMAGO / Kira Hofmann / Globallookpress.com

Разрешение ряда западных стран на возможные удары Киева по российской территории с помощью их оружия чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию Giornale.

«Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое поставляет еще и Италия, это будет иметь последствия в виде сильной реакции России, а риск вовлечения НАТО окажется всего в одном шаге», — предупредил политик.

Он также подчеркнул, что необходимо задаться вопросом о том, как действовать: «либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну».

Ранее Орбан заявил, что отказ Украины от мирных переговоров и завершения конфликта будет означать гибель для страны.

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      Лина Пивоварова
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