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22:24, 4 июня 2024Мир

Орбан заявил о гибели венгерских граждан на Украине

Орбан: Венгрия является единственной страной ЕС, чьи граждане гибнут на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Венгрия является единственной страной-членом ЕС, чьи граждане гибнут в ходе конфликта на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию Giornale.

По его словам, на Украине есть венгерское национальное меньшинство. В связи с этим граждане Венгрии являются единственными представителями стран ЕС, которые гибнут в ходе конфликта.

Орбан отметил, что у европейских политиков есть два варианта действий: «либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну».

Ранее Орбан заявил, что разрешение ряда западных стран на возможные удары Киева по российской территории с помощью их оружия чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине.

До того премьер-министр Венгрии заявил, что отказ Украины от мирных переговоров и завершения конфликта будет означать гибель для страны.

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      Евгений Силаев
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