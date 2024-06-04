Женщина опоила мужа и пытала электричеством из-за отобранного телефона

В Индии женщина избила мужа и сына битой для крикета из-за мобильного телефона

В Индии женщина привязала мужа к кровати, избила крикетной битой и пытала электричеством из-за спора о мобильном телефоне. Об этом сообщает News9Live.

Прадип Сингх из города Сайфаи, штат Уттар-Прадеш, заметил, что его 33-летняя жена Баби Ядав каждый день разговаривает с кем-то по телефону. Из-за этого супруги несколько раз ссорились. В итоге мужчина рассказал о поведении Ядав ее родным. Те посоветовали отобрать у нее телефон. Сингх так и поступил, чем вызвал гнев жены.

Женщина опоила мужа седативными лекарствами и избила битой для крикета. Потом она привязала его к кровати и стала пытать электричеством. 14-летний сын попытался остановить мать, но она избила и его.

В итоге Сингх оказался в больнице, где находится до сих пор. Ядав скрылась. Ее разыскивают по статьям о покушении, причинении вреда здоровью с помощью яда и запугивании.

Ранее в США вынесли приговор мужчине, который жестоко избил жену и закопал ее заживо в лесу. Женщине удалось самостоятельно спастись через 12 часов.

