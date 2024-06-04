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15:58, 4 июня 2024Россия

Появились подробности гибели российского чиновника при детонации боеприпаса

Гладков: чиновник из Белгородской области Нечипоренко погиб, помогая жителям

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб при исполнении служебных обязанностей. Подробности гибели чиновника привел губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Нечипоренко получил несовместимые с жизнью травмы при детонации боеприпаса, о его смерти Гладков сообщил утром 2 июня.

Ничепоренко погиб при оказании помощи жителям приграничных населенных пунктов, пояснил губернатор. За проявленное им мужество президент России Владимир Путин наградил чиновника медалью посмертно, подчеркнул Гладков.

Нечипоренко, а также ранее подорвавшийся на мине заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко видели главной своей задачей обеспечение безопасности жителей, добавил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 4 июня мирный житель региона пострадал при атаке украинского беспилотника по грузовому автомобилю.

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      Алан Босиков
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