Предсказано ухудшение ситуации с лесными пожарами в России

Эксперт Куксин: глобальное потепление усугубит ситуацию с лесными пожарами

Глобальное потепление сделает лесные пожары более масштабными и частыми в России и во всем мире. Ухудшение ситуации предсказал эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, в последние годы каждый новый сезон в среднем хуже прошлого в отношении возгораний. Это происходит на фоне экстремально высоких температур воздуха, засух, дефицита воды и сильного ветра, пояснил эксперт.

«Все пожарные службы в мире готовятся к более тяжелой ситуации в будущем. От реагирования очень многое зависит. Мы, как общество все вместе, и государство, и бизнес, и общественные организации, работаем наперегонки с изменениями климата, и положительные изменения сейчас тоже есть», — заключил Куксин.

Ранее специалист призвал увеличить финансирование борьбы с лесными пожарами в России. По словам Куксина, лесные пожары в условиях изменения климата с каждым годом будут все сложнее, поэтому «лучше бы ресурсы наращивать на опережение».