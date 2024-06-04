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20:17, 4 июня 2024Мир

Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

Политолог Журавлев: Зеленский меняет свои отношения с американцами

Фото: Edgar Su / Reuters

Отношения США и Украины меняются, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. В частности, он указал на признание президентом Украины Владимиром Зеленским Палестины, что недопустимо для правительства США, а также на чистки в рядах советников главы государства.

«Зеленский меняет свои отношения с американцами. Значит, ставленники одной группировки должны уйти, чтобы их место заняли другие, — сказал Журавлев. — Не даром же Зеленский высказался в поддержку Палестины — правительство США себе такого не позволяет. Президент Украины начал демонстрировать самостоятельность, а под это дело нужны уже другие советники».

По мнению политолога, в США начинают понимать необходимость двигаться к миру с Россией. Но в таком случае Зеленский становится лишней фигурой.

«Часть американских элит по-прежнему выступает за продолжение конфликта. Там всегда были "ястребы" и "голуби", в каждой администрации. Но "ястребиная" позиция уже завела ситуацию в тупик, а при "голубиной" не нужен становится Зеленский», — объяснил Журавлев.

Ранее сообщалось, что из перечня советников офиса президента (ОП) Украины исчезли 16 человек. Количество внештатных советников сократилось вдвое с осени 2023 года.

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