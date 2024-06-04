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19:54, 4 июня 2024Интернет и СМИ

В прямом эфире украинского телеканала внезапно отключился свет

В студии украинского телеканала «Рада» во время прямого эфира отключился свет

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

В студии украинского телеканала «Рада» во время прямого эфира отключился свет. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в 15:58 по московскому времени в студии «Рады» внезапно перестало работать электроснабжение. После этого на канале запустили рекламный блок. Через некоторое время в помещении включили свет и трансляция из студии возобновилась.

Ранее 4 июня в семи областях Украины ввели аварийные отключения света. Как объяснил оператор системы передачи энергии в стране «Укрэнерго», причиной стало чрезмерное потребление регионами электроэнергии.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая инфраструктура страны находится в сложном положении и требует защиты. Из-за этого, как отметил он, «Укрэнерго» вынужден прибегать к плановым отключениям электричества.

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      Евгения Наумова
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